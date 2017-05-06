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﻿登山隊穿越秦嶺失聯兩死

2017-05-06 列印
　　內地勞動節小黃金周期間，大批背包客組隊到陝西省寶雞市，挑戰穿越秦嶺第二高峰鰲山至最高峰太白山的行山路線，惟周二當地忽然出現暴風雪，三支山隊合共逾二十人在失聯，當局估計有關人士被困在水窩子一帶，周四派出救援隊登山，其間發現兩具登山人士遺體，估計他們是失溫致死，救援隊仍在搜索其餘失蹤者。秦嶺穿越是中國十大艱險登山線路之一，鰲山與太白兩山的直線距離逾四十公里，穿越行程超過一百五十公里，且氣候多變、路況複雜，遇上惡劣天氣更危險。
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