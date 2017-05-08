﻿狂人徐曉冬 遭消防武警「踢館」

內地綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬上月以二十秒極速打敗太極拳手後聲名大噪，但他經常在微博發表惹火言論，宣稱內地武術界「打假」，得罪同行。他前日接受傳媒訪問時曾表示官方和民間的輿論為他帶來壓力，日前突以身體原因取消原定昨舉行的全球發佈會，其微博昨午更突然被封，據報其武館昨午更突然被當地消防部門「踢館」，檢查消防是否符合規格。



徐曉冬近期公然挑釁中國傳統武術界人士，幾乎每日都會在微博上留言，到處點火頭。他前日曾表示，官方及民間的輿論為他帶來壓力，令他成為各方的「打擊對象」。徐的微博昨午更突然被封。據報昨午其位於北京朝陽區的武館，更突然被消防武警「踢館」，檢查武館的消防設備，期間更特意向武館工作人員查問徐的下落，但館方人員僅回應指徐正躲避傳媒，不在武館。