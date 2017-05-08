中國網購韓貨首季度增幅放緩
市民愛心滿瀉 捐血站爆棚等三小時
捐血救人，坐言起行！香港紅十字會上周指「全港血庫存量僅餘四日」，連日緊急呼籲捐血，過去三天市民愛心澎湃，一呼百應齊捐血，昨天假日熱心捐血人數超出捐血中心負荷，多個捐血站人頭湧湧，大排長龍；旺角捐血站一...
2017-05-08
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暴雨襲廣州錄逾200毫米 花都20年一遇大洪水
廣州昨日出現歷史性大暴雨！受雷雨雲團影響，廣東昨凌晨起連場暴雨，至昨午廣泛地區錄得逾二百毫米雨量記錄，當局發出今年首個最高級別的暴雨紅色預警，多區出現最深近三米水浸，其中花都區更出現二十年一遇大洪水。全市暴雨共釀成逾一百七十二間房屋倒塌、近七千人被疏散，當局要出動橡皮艇救援，幸當局無收到傷亡報告。 受強雷雨雲團影響，昨凌晨起，廣州多區包括花都、增城、黃埔和白雲等，出現大暴雨甚至特大暴雨。由昨早十時許起，廣州市區暴雨預警訊號列為紅色級別，至昨午二時，廣州普遍錄得逾二百毫米大暴雨，增城區余家莊水庫一帶錄到全省最高降雨量，超過四百二十毫米。 暴雨造成各區出現嚴重水浸，最深...
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巴西火辣警花儆惡懲奸 打得又睇得！
巴西治安不佳，里約熱內盧一名三十歲女子瑪麗，自小已立志成為警察、對抗罪犯，現時擔任高速公路巡邏警，不時在社交網站Instagram上載持槍工作的相片，更大方分享她假日拍攝的火辣比堅尼照，大晒其美貌和身...
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台灣新北市雅緻樓盤 鄰近捷連站 單位售價410萬起
台灣因其怡人景色，以及簡約悠閒的生活，加上鄰近香港，成為不少港人旅遊及移居熱點。當地全新樓盤遠雄日安，臨近新店溪，可享市中心城市景致及河景。項目約20分鐘則可至101地標，鄰近新北市各商業圈，並連接捷...
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三頭馬車搶土儲 新世界：美加息無礙豪宅銷售
新世界發展（017）執行副主席兼總經理鄭志剛昨日指出，美國加息步伐不會急，即使未來一定會加息，也不會影響到豪宅買家的入市意欲，因為他們購樓的消費能力很強。公司上周以招標方式出售的清水灣傲瀧豪宅，也只是測試水溫，不急於放售，會一步步出售，因為住宅位處西貢，近市中心，目前以出售頂層特色戶，以及大單位為主。 中資來港搶地來勢洶洶，不過，屬港資的新世界亦不懼怕沒有吸納土地的方法，他指公司早已夥拍中資萬科，合作發展柏傲灣，認為只要雙方理念差不多，合作並不難。 至於公司的土地儲備如何補充，則是採用「三頭馬車」策略，即主要來自公開土地招標，收購舊樓，以及將收購的農地轉用途。鄭志剛...
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猛藍奪「堡」夠炒
隨着次席的熱刺上周五敗陣，英超一哥車路士未來一周連贏兩場即可提早封王。領隊干地已下令今晚主場全取三分，送護級弱旅米杜士堡一程，讓球主客和讓兩球「主勝」照去馬。（now621台、LeSports HK App周二凌晨3:00直播） 主場送米堡一程 熱刺上周五作客0:1不敵韋斯咸後，車路士今晚地頭擊敗米堡的話，領先優勢將擴大至七分，周五作客再勝西布朗便可以提早兩輪封王。干地明言今仗不勝無歸：「米堡為免降班必定拼命，全員要做好戰鬥的準備。今仗目標肯定是三分，大家必須保持出色的發揮，確保取得勝利。」近日傳出再獲中超豪門天津權健以天價六十五萬鎊（約六百五十萬港元）周薪挖角的藍獅射手迪...
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貼服無瑕 夏日底妝
夏天肌膚容易泛油，持久透薄又具備控油效果的粉底液便成了女士們的Must have item，彩妝界當然也悉心研製突破性成份，提升貼服度，務求令底妝變成我們的第二層肌膚！文︰Angel 圖︰蔡建新 ...
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首次4K及全實景拍攝 myTV SUPER 睇《不懂撒嬌的女人》更好Feel
TVB首部4K全實景拍攝的都市愛情輕喜劇《不懂撒嬌的女人》，自上周一播出以來大獲好評，最高收視更達27點（觀眾人數約174萬）。觀眾Like爆原因係劇情明快又有電影感，睇得好過癮。該劇監製關樹明（An...
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社論——不要給「熱血」潑「冷水」
近日血庫存量告急，紅十字會大力呼籲，過去三日大批市民響應，去各捐血站捐血，出現大排長龍現象，竟要等上兩、三小時才能捐。不少人有心，無奈另有要事，未捐便離開。血庫存量時高時低，對需要輸血的病人極不理想，現行捐血制度有需要作出檢討。 本港醫院給病人的輸血，全部來自公眾自願捐出，是全球僅有極少地區提供免費的輸血服務，彰顯港人的愛心，但不時出現自願捐血人數不穩定問題，當血庫存量跌至警界線，紅十字會便要呼籲公眾捐血。 日前紅十字會指「全港血庫存量僅餘四日」，市民一呼百應齊捐血，但有市民下班趕到捐血站卻吃閉門羹，到周末周日有空前往，各捐血站又大排長龍，未免削弱公眾捐血的熱情。 各地區捐...
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幸運如意終贏國際G1 潘頓帽子戲法封王 詠彩繽紛一哩爆冷奪冠
昨日有兩場國際一級賽，其中冠軍一哩賽由蔡廄「詠彩繽紛」爆冷勝出，馬房另贏「喜悅繽紛」包辦第六口孖寶；而主席短途獎則由呂廄「幸運如意」奪標。至於潘頓憑「智者」、「特獎」及「小巨人」演出帽子戲法，並且成為...
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