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﻿中國網購韓貨首季度增幅放緩

2017-05-08 列印
　　南韓部署美國薩德導彈系統令中韓交惡，更激起不少內地市民強烈不滿、罷買韓貨。據南韓傳媒近日報道指，最新發佈的「三月網絡購物動向」顯示，今年第一季度南韓對華網上海外直銷金額為六千二百一十八億韓圜（近四十三億港元），按年增加五成九，但增幅明顯較前年和去年放緩。據報指，今年首季南韓對華網上海外直銷金額，心去年同期增加五成九，但增幅較前年的百分之一百七十，以及去年的百分之一百零七，都明顯放緩。從南韓國第一季度的網上海外直銷總額逾七千七百億韓圜（約五十三億港元）中，對華銷售額佔高達八成，其後依次是美國、日本和東南亞國家聯盟。
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