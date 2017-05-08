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﻿猥褻12男女學童台中狼師遭收押

2017-05-08 列印
　　台灣中部偏遠山區一間小學驚傳七十六歲老師非禮學童！該名劉姓男老師因精通十多族原住民語言，去年六月起獲聘到小學教授原住民母語，今年三月竟公然在課堂上播放色情影片，甚至觸摸學生的胸部和私處等部位，事件被揭發後，校方證實至少十二名男、女學童遭受害，劉男日前已被警方拘捕，被控強制猥褻罪後收押待審。

　　今年三月，劉男在課堂上在學童面前公然播放前放色情影片，並從後環抱一名女學童，更觸摸她的大腿內側，女童嚇得衝出課室，向班導師哭訴過程。校方獲知後調查發現，有十二名學童受害，曾被摸胸及大腿和私處等部位，校方遂通報當地教育局及市警局婦幼隊，當局展開全面調查，事後劉男亦被校方解僱。
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