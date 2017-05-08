﻿中方促撤換美軍太平洋司令被拒

新世界發展（017）執行副主席兼總經理鄭志剛昨日指出，美國加息步伐不會急，即使未來一定會加息，也不會影響到豪宅買家的入市意欲，因為他們購樓的消費能力很強。公司上周以招標方式出售的清水灣傲瀧豪宅，也只是測試水溫，不急於放售，會一步步出售，因為住宅位處西貢，近市中心，目前以出售頂層特色戶，以及大單位為主。 中資來港搶地來勢洶洶，不過，屬港資的新世界亦不懼怕沒有吸納土地的方法，他指公司早已夥拍中資萬科，合作發展柏傲灣，認為只要雙方理念差不多，合作並不難。 至於公司的土地儲備如何補充，則是採用「三頭馬車」策略，即主要來自公開土地招標，收購舊樓，以及將收購的農地轉用途。鄭志剛...

2017-05-08