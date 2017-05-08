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﻿中方促撤換美軍太平洋司令被拒

2017-05-08 列印
　　中美雙方近日就北韓導彈和核威脅商討合作，據日本傳媒《共同社》引述接近中美消息人士報道，中方領導層透過駐美大使崔天凱傳達，要求美方解除對華態度強硬的美軍太平洋司令部司令哈里斯職務，以換取中國加強向北韓施壓。據報崔天凱趁國家主席習近平上月初到加州與美國總統特朗普首次會面時，轉達有關要求，但消息相信特朗普政府已經拒絕。哈里斯在南海問題上，曾多次批評中國填海造地、軍事化南海，更揚言美軍要繼續在南海巡航。
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