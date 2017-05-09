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﻿中國足協否認申辦2034年世盃

2017-05-09 列印
  內地傳媒昨報道，中國足協已撰寫報告，正式向國際足協申辦二○三四年世界盃決賽周；中國足協隨後發表聲明，直斥報道失實。

  國際足協明日在中東國家巴林舉行全體大會，討論二○二六年後世界盃申辦事宜。會議不僅將敲定各大洲最終分配名額，亦討論在某大洲國家舉辦世界盃後，同洲國家能否隔屆舉辦事宜。按現行規定，由於卡塔爾主辦二○二二年決賽周，故同屬亞洲的中國無資格參與申辦二○三○年世界盃。

  內地傳媒昨報道，由於申辦制度或有改變，中國足協已撰寫報告，正式向國際足協申辦二○三四年世界盃決賽周；中國足協隨後發表聲明，直斥報道失實，強調中方目前未提出具體何屆申辦世界盃。
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