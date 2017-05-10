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﻿番禺珠寶城水浸 民眾泥中尋寶

2017-05-10 列印
  廣州日前暴雨連場，番禺大羅塘村變成澤國，其中番禺區大羅塘村，上周六適逢舉行珠寶文化節，吸引買家到場採購，但突如其來的暴雨，令村內低窪地區頓成澤國，洪水湧入村內兩個珠寶城，數百計停泊在商場外的名貴房車浸在水中、動彈不得；洪水亦沖走珠寶城內多間店舖存貨，造成嚴重損失。大批民眾聞訊後，周一起到當地尋寶，希望洪水退卻後留下淤泥、垃圾堆中撿拾珠寶。有珠寶店老闆表示，雨災造成數以十萬元人民幣計損失，由於其店並無購買水險，損失須自行承擔。

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