 Advertisement
  • 2017年5月10日 星期三
  • 28º
  • 73%
熱門： 強姦鄧桂思海關督察牙鷹山裸跑

日報新聞 > 中國

﻿台澎湖陸海空預演

2017-05-10 列印
　　台軍本年度漢光33號演習本月二十五日登場，軍方昨率先在澎湖進行首次陸海空實兵實彈預演，吸引許多民眾及遊客前往參觀。

　　受漢光演習首場預演影響，澎湖馬公機場昨上午一度關閉兩小時，近八百名旅客受阻，部份道路亦臨時封閉三十分鐘。

  昨日預演課題為反登陸作戰，海軍陸戰隊搭乘兩棲突擊車從兩棲登陸艦中下水，直接登陸山水海灘，台方製的沱江軍艦亦首次參演，並配合兩棲登陸艦搭載陸戰營模擬「登陸作戰」戰場境況；陸軍阿帕奇攻擊直升機聯合空軍F-16、經國號戰機實施「聯合反登陸作戰」實彈操演。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd