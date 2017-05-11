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﻿清遠飛來峽鎮民抗議建焚化廠

2017-05-11 列印
　　廣東省清遠市飛來峽鎮政府計劃在當地興建垃圾焚化廠，當地近萬名居民約一周前開始在鎮內示威。

  周日當局派遣逾千警力施放胡椒噴霧、催淚彈驅散民眾；示威者周二將行動升級，發動全鎮罷市罷課三天，約二萬名民眾在鎮上主要街道遊行，秩序大致良好。

　　其後，警方要求示威者散去，警員屢次告誡無效後採取驅散行動，事件最終變成警民衝突，期間有人推翻警車，警方則施放催淚彈驅散民眾，數百人被捕。市政府回應指，重視民眾訴求，進行環境評估會收集意見。
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