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﻿新疆5.5級地震最少八死

2017-05-12 列印
　　新疆喀什地區昨清晨發生黎克特制五點五級地震，地震造成八死逾二十傷，超過一千間房屋倒塌，受災人口達萬人。

　　地震在昨清晨五時五十八分發生，震央距離喀什地區塔什庫爾干縣二十二公里，強度為黎克特制五點五級，震源深度八公里，屬淺層地震，當地震感強烈，二百二十公里外的喀什市亦感受到震動。地震造成八人遇難、二十三人受傷，五個災情較嚴重地區合共有一萬二千人受災。

　　接近震央的震中塔什庫爾幹鄉庫仔貢村位處海拔三千四百米高地當地有一千五百二十間房屋倒塌。邊防、公安、消防等已抵達現場救災亦有醫護人員現場，當局並從目前喀什地區正緊急調運一千個帳篷至災區供災民容身。
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