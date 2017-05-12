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﻿維權律師謝陽准保釋候審

2017-05-12 列印
　　內地維權律師謝陽被控煽動顛覆國家政權、擾亂法庭秩序案，周一在湖南省長沙中級人民法院開審，謝陽當庭認罪，並透露曾三度到境外培訓；更稱，謝公安和檢察機關在偵查過程中，充份保障其權利，從未酷刑逼供。據悉，謝陽當日已獲准保釋候審。他指，回家後想陪陪父母以盡孝道，宣佈今年一月發表的《謝陽本人聲明》作廢；強調，庭審發言和接受採訪完全自由，均是表達其真實意思。
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