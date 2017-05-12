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日報新聞 > 中國

﻿波音737完工中心舟山動工

2017-05-12 列印
　　美國波音公司在浙江省投資興建的的波音737完工和交付中心，昨在舟山市朱家尖航空企業園奠基（圖）。項目分為波音公司獨資經營的737交付中心、波音與中國商飛合資經營的波音737完工中心，合共佔地四十公頃，主要設施包括製造機庫、噴漆機庫、交付中心辦公大樓、跑道等。波音透露，完工中心啟用後，可負責最新型737 MAX系列飛機內飾安裝、塗裝等工作，每年最多可交付一百架飛機。
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