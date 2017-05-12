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﻿菲總統訪京將晤習李

2017-05-12 列印
　　菲律賓總統杜特爾特今日抵港訪問，明日轉往北京繼續訪問行程，下周日周一出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。菲國傳媒報道，杜特爾特訪華期間，將分別與國家主席習近平、國務院總理李克強舉行雙邊會談；而新加坡傳媒引述消息稱，中菲兩國預計本月簽署一項有關南中國海安全與合作協議，以便能和平共用兩國在南海存在主權爭議海域；據悉，該協議可能不會涉及具體問題，但將反映去年十月杜特爾特訪京時，中菲聯合聲明內容。
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