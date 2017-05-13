﻿「小燈泡」斬首案 兇徒判無期徒刑

王景玉去年三月持斬骨刀在台北內湖襲擊「小燈泡」，女童當場身首異處死亡。士林地檢署去年五月完成調查，精神鑑定被報告顯示，王患有思覺失調，但無精神障礙或其他心智缺陷，導致無法辨識自己行為，因此依殺人罪起訴，建議判處死刑。
士林地方法院庭長黃潔茹昨表示，合議庭認為，被告因罹患思覺失調症產生妄念而動殺機，犯案時明知殺人違法，又知道躲避他人監督、選擇最佳時機及對象，再實行犯罪，應處以極刑；惟根據國際公約規定，法院不得判處精神障礙者死刑，故一審判處王景玉無期徒刑。
樓股齊鳴，今年首季經濟增長創六年來新高，孝順子女在母親節豪爽消費，答謝媽咪。有旅行社表示，在母親節前後多了子女帶母親外遊吃喝玩樂，特色「三代同堂」團大受歡迎。有子女到珠寶店購買珍珠，多謝媽咪養育之恩。...
2017-05-13
下周六是台灣的總統蔡英文就職一周年，去年大選中拿下逾六成六選票的她，在最新民意調查中，只有兩成八民眾滿意其施政表現，不滿意者超過五成四；滿意度較就職當日累積下跌逾二十四個百分點。 當地傳媒集團...
2017-05-13
北京市第四中學二年級學生張詠言，早前創作出一篇觸動萬千網民的文章。張詠言三月參加一個主題為「人生導航」的寫作活動，創作一篇名為《願你》的文章，文章是一封給十年後自己的書信，希望自己平安無事地度過青春期...
2017-05-13
二手再錄用家市價入市個案，美聯營業經理張子健表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座低層F室，面積約為449方呎，2房間隔，成交價約418萬元，呎價為9310元，屬市價。買家為一名用家，見單位企理，決定承接。原...
2017-05-13
港股連升五日，恒指周五續強勢，於騰訊（700） 力撐下，最多升85點，高見25211，再創逾21個月高位，尾市一度出現倒跌，於25000獲支持後回升，成交逾751億元。以全周計，恒指累積上升680點或2.78%；國指累積上揚356點或3.59%。 新鴻基金融財富管理策略師溫傑指，資金持續流入港股下，料後市將維持大漲小回格局，首個支持位於25000。 恒指收報25156，升30點或0.12%；國企指數收報10282，漲25點或0.24%，成交金額751億元。 騰訊逼近260元 藍籌股普遍向好，騰訊再創新高，一度逼近260元，曾高見259.2元，收報258.2元，升1....
2017-05-13
曼城前鋒加比爾捷西斯成名也沒有一朝得志，仍然將所有薪金上繳給母親的孝子。此子在場上亦得到回報，傷瘉後近三輪英超收錄入球和助攻各一，今晚聯賽主場鬥李斯特城勢全力爭取士哥領軍取勝保前四，作為母親節賀禮，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。 （now621台、LeSports HK App今晚7:30直播） 加比爾捷西斯去年底正式以二千七百萬鎊（約二億七千萬港元）由彭美拉斯加盟曼城，領取七萬五千鎊周薪。不過，這名二十歲鋒將沒有因為薪金暴漲而變質，將全份薪水交到母親手上，然而再從對方領取零用錢，確保把注意力集中在球場上。 代阿古路打狐狸 腳踏實地的加比爾捷西斯在場上得到回報，頭五次...
2017-05-13
時裝品牌COS一向以簡約設計配以精巧細節作賣點，新季靈感除了來自建築學的線條，也以幾何形狀及紋理，重塑品牌經典的單品，帶來全新的時尚視覺形態。 本季男裝系列設計參考建築工業用色，除用上灰藍、碳...
2017-05-13
下月23歲的應屆港姐冠軍馮盈盈（Crystal），屋企有米高高瘦瘦女神樣，仲有個十優醫生男友Martin，港大畢業嘅佢已踏入人生勝利組。但她當選後，火速被爆曾在facebook狂爆粗，被封「粗口港姐」...
2017-05-13
靠山吃山，靠海吃海，到了臨近東海的東錢湖，湖邊又有山，於是飯桌上又有湖鮮又有海鮮還有山珍。 住在湖邊的柏悅酒店，晚上朋友在酒店請吃飯，一看菜單長長一串，說這麼多怎麼吃得下？朋友熱情，不肯減菜，於是從冷盤熱菜吃到甜品，菜單如下： 錢湖螺絲石榴包、春菜拌雞絲、寧波菜、手撕手尾筍、羊肚菌瑤柱花菜羹、油爆河蝦、花雕焗三門膏蟹、葱油蒸朋魚、金牌千層扣肉、年糕炒茄子、蟲草花莧菜、寧波湯圓。 東錢湖有幾寶，就是螺獅、河蝦和朋魚，桌上都齊了，螺獅鮮、河蝦甜、朋魚肥，湖鮮齊位。三門蟹是東海特產，蟹不大，但膏滿肉肥，十分鮮美。春天是吃筍的季節，所以手撕筍也清新可人。菜是寧波尋常冷盤，貌不驚...
2017-05-13
有些注碼較大的賭客，只會押注四大馬房的馬匹，即使賠率低水都不介意。無他，大馬房兵源充足，當起馬幾乎逢出必拼；相反中小型倉的馬不愁出賽機會，自然較多隔紗或演出反覆的情況。因此，若要跟進後者的馬，只能見好...
2017-05-13