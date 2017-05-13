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﻿「小燈泡」斬首案 兇徒判無期徒刑

2017-05-13 列印
　　轟動全台的三歲女童「小燈泡」劉依潔當街被斬首案，士林地方法院裁定告王景玉故意殺兒童罪名成立，診有思覺失調症，故判處他無期徒刑。

　　王景玉去年三月持斬骨刀在台北內湖襲擊「小燈泡」，女童當場身首異處死亡。士林地檢署去年五月完成調查，精神鑑定被報告顯示，王患有思覺失調，但無精神障礙或其他心智缺陷，導致無法辨識自己行為，因此依殺人罪起訴，建議判處死刑。

　　士林地方法院庭長黃潔茹昨表示，合議庭認為，被告因罹患思覺失調症產生妄念而動殺機，犯案時明知殺人違法，又知道躲避他人監督、選擇最佳時機及對象，再實行犯罪，應處以極刑；惟根據國際公約規定，法院不得判處精神障礙者死刑，故一審判處王景玉無期徒刑。
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