 Advertisement
  • 2017年5月13日 星期六
  • 26º
  • 79%
熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

日報新聞 > 中國

﻿維權律師李和平妻告公安部非法拘捕

2017-05-13 列印
　　前年七月內地當局大舉拘捕多名維權律師，個別人士至今音信杳然，亦有多人先後被控煽動顛覆國家政權罪，部份判處緩刑。早前緩刑獲釋的律師李和平，其妻王峭嶺昨聯同另一名被捕律師王全璋妻子李文足，前往最高法院信訪處，控告公安部、北京及天津公安局非法拘捕、羈押律師；王峭嶺強調，雖然其夫獲釋，但仍會與其他律師家屬一同抗爭。另外，維權律師江天勇妻子金變玲則在社交網站稱，據湖南省長沙市消息人士透露，其夫在獄中遭受酷刑，腳部腫脹，不能站立。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd