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﻿ 中國結束14年美牛肉入口禁令

2017-05-13 列印
　　國家主席習近平與美國總統特朗普舉行莊園後，中美達成新貿易協議。中方同意結束長達十四年的美國牛肉進口禁令，最遲在七月十六日恢復進口美國牛肉；而美國則容許中國熟製禽肉進口。中方亦允許美國電子支付服務供應商進入中國市場，外資金融服務機構亦可提供信用評級服務；美方亦同意向中國出口液化天然氣。財政部副部長朱光耀指，雙方更同意，在落實中美經濟合作百日計劃基礎上，着手討論中美經濟合作一年計劃，進一步強化促進兩國經濟交流與合作。
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