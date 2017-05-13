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日報新聞 > 中國

﻿台嚴重資料外洩涉2300萬民眾

2017-05-13 列印
　　台灣發生歷來最嚴重個人資料外洩事件，有關資料幾乎涉及全台二千三百萬名民眾。法務部調查局三月接獲舉報，得悉有人販賣大量個人資料，調查後發現兩名男子編寫、出售「客戶開發搜尋系統」電腦程式予物業代理，系統記錄多達一億零七千項個人資料，內容幾近涉及全台二千三百萬名民眾，就連政府高官，甚至總統蔡英文亦無法倖免。
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