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﻿九寨溝現野生千歲櫻花王

2017-05-15 列印
　　內地植物學專家近日在九寨溝發現一棵野生櫻花王，並按照其樹幹圓周推算，該為櫻花樹樹齡約達千歲，該發現印證櫻花古時已在中國西南地區分佈。

　　江漢大學生命科學學院園林學教授蔣細旺上月率領團隊到四川省九寨溝景區考察野生櫻花，在一個海拔約二千米的地點，發現該棵樹幹圓周達四百五十六厘米的野生櫻花，初步推斷其樹齡約達千歲，但確實樹齡仍需通過檢測才能確定。團隊同時發現長腺、錐腺、微毛等八個櫻花物種和五個野生櫻花群落。蔣細旺指今次發現可證實古時四川確有櫻花生長。

　　四川省林業廳高級工程師隆廷倫稱，由中國川滇地區到日本都有櫻花在野外分佈，單是中國已有超過二百五十個櫻花品種。
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