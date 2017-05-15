﻿九寨溝現野生千歲櫻花王

江漢大學生命科學學院園林學教授蔣細旺上月率領團隊到四川省九寨溝景區考察野生櫻花，在一個海拔約二千米的地點，發現該棵樹幹圓周達四百五十六厘米的野生櫻花，初步推斷其樹齡約達千歲，但確實樹齡仍需通過檢測才能確定。團隊同時發現長腺、錐腺、微毛等八個櫻花物種和五個野生櫻花群落。蔣細旺指今次發現可證實古時四川確有櫻花生長。
四川省林業廳高級工程師隆廷倫稱，由中國川滇地區到日本都有櫻花在野外分佈，單是中國已有超過二百五十個櫻花品種。
全球近百個國家及地區上周五起受勒索病毒侵襲，引發大震盪，大批未更新視窗系統電腦的檔案遭加密封鎖，受害用戶被勒索解鎖「贖金」。該病毒越洋入侵本港，至少兩名家庭電腦用戶被勒索。今天是襲擊事故後首個工作天，...
2017-05-15
為期兩天的「一帶一路」國際合作高峰論壇今閉幕，國家主席習近平昨表示，「一帶一路」建設不是另起爐灶、推倒重來，而是實現戰略對接、優勢互補，發揮「一加一大於二」效果；並宣佈，中國增加支援「一帶一路」建設，...
2017-05-15
加拿大總理杜魯多不但是「型男」，更是「暖男」。杜魯多上周四帶同三歲兒子哈德里上班，杜魯多當日雖要出席黨團會議、到下議院回答議員提問、與大學校長會晤，但並無冷落其子，他抽空在辦公室內陪兒子玩捉迷藏，甚至...
2017-05-15
二手再錄用家市價入市個案，美聯營業經理張子健表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座低層F室，面積約為449方呎，2房間隔，成交價約418萬元，呎價為9310元，屬市價。買家為一名用家，見單位企理，決定承接。原...
2017-05-13
國家主席習近平於「一帶一路」國際合作高峰論壇上明言，會加大對「一帶一路」建設資金支持，向絲路基金新增資金1000億元人民幣，此話一出勢炒起一帶一路概念股，分析預期基建、鐵路股有望成受惠股份，並預測今天恒指將會高開，在25000點反覆向上。 習近平續指，同時鼓勵金融機構開展人民幣海外基金業務，規模預計約3000億元人民幣。事實上，恒指上周已連升4個交易日，累漲649點，加上有傳國家隊入市，早前表現落後於大市的內銀、內險股已率先有資金追入。 展望本周，本周三為「股王」騰訊公佈第一季業績，市場對其季績寄予厚望，季績公佈前騰訊於上周的股價已不繼創新高。至於上周五美國預託證券...
2017-05-15
已稱霸英超的車路士今晚重返主場與球迷開派對，季後離隊的隊長泰利有望正選亮相，答謝遠道而來的支持者，上輪打破入球荒的前鋒巴舒亞伊則需就去留而爭取表現，因此即使藍獅派遣後備落場，仍能技壓幾近無欲無求的屈福特。 （now621台、LeSports HK App周二凌晨3:00直播） 上輪作客1:0勝西布朗令藍獅提早封王，餘下兩仗主場聯賽變成跟球迷祝捷的良機，今季不受重用的球員也能落場參與，當中英超歷來首位以隊長身分五奪冠軍的泰利，更是告別母會前的最後兩場英超，定把握機會留下最後回憶。 至於巴舒亞伊上輪也繼八月後取得登陸英超第二球，今仗有望首度正選登場，這位比利時小將不論去...
2017-05-15
本地「茶記」美食向來是港人最愛，全因價錢貼地且味美。最近在西營盤新開的十字冰室，就以陪伴港人成長的經典十字奶製作多款特色食品，搭配懷舊裝潢，旋即捲起一股冰室熱潮，成為近期的人氣新貴！文：甘偉丁圖：黃頌...
2017-05-15
現年37歲的胡杏兒前年底下嫁李乘德（Philip）後，一直表明恨生兒育女，杏兒昨趁母親節宣佈成功「造人」，除分享一張BB超聲波照片，以及多張與老公在馬爾代夫，歡度Babymoon的溫馨靚相報喜！ ...
2017-05-15
為挽救肝衰竭病人鄧桂思的生命，醫管局公開呼籲市民捐肝，一名女文員無私響應，捐贈活肝，感動了無數人，其後再有死者向鄧捐出屍肝，全城期望她最終康復過來，卻爆出鄧肝衰竭的肇因，與兩名醫生在治療其腎炎時「開漏藥」有關，公眾對事件的反應出現轉變，不少人批評醫管局處事不當，而取消自願捐贈器官人數亦呈上升趨勢，顯示公眾出現負面情緒反應。 從醫管局公佈的資料，涉事兩名聯合醫院醫生或犯了「基本錯誤」，在開藥醫治鄧的腎炎時，沒有注意電腦系統提示她是肝炎患者，而聯合醫院在發現「開漏藥」事件後，又沒有遵照二十四小時通報的指引，而在追查期間，又因其中一名醫生外遊而出現延誤，接連犯上「三重失誤」，令人...
2017-05-15
莫雷拉將於周三晚谷戰刑滿復出，雖然停賽前他於策騎「靠眼光」的那役拉傷臀部，並有報道指他在其後晨課行動不自然，但近日雷神每朝都準時到場操馬，上周五更曾與友好踢過足球，傳言不攻自破。雷神談到今次八匹座騎的...
2017-05-15