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﻿假速遞員藉「貨到付款」騙財

2017-05-15 列印
　　網上購物愈來愈方便，只要安坐電腦前，便可以購買世界各地商品，但部份人因不信任網上支付平台，選擇「貨到付款」。內地傳媒報道，近日多地出現「貨到付款」速遞詐騙手法，騙徒冒充速遞員派遞「貨到付款」包裹給受害人後迅速離開，受害人打開包裹方發現內裏是劣質商品，甚至廢紙。業內人士表示，若確定包裹並非屬於自己可以拒收，一旦簽收付款，便難以追回貨款。而律師稱，由於該類騙案涉及金額不高，故大部份受害人不予追究。
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