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﻿南開大高層涉貪案潛逃11年被捕

2017-05-15 列印
　　涉嫌挪用資金並貪污逾一億元人民幣，調查期間外逃達十一年的天津南開大學允公集團前董事長楊育麟本月一日已緝捕歸案。內地傳媒曾報道，南開大學黨委曾向學校中高層通報允公集團出現四億元人民幣漏洞問題，其中一億一千萬元人民幣被楊育麟貪污、挪用，另外三億元人民幣則楊出任總裁期間管理失誤所致。南開大學黨委其後因他嚴重違紀，開除楊育麟黨籍，二○○六年接受調查期間潛逃外國。
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