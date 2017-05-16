﻿「一帶一路」論壇閉幕 習近平倡合作共贏

「一帶一路」國際合作高峰論壇昨日閉幕，國家主席習近平總結兩天會議成果時表示，論壇取得積極成果，達成廣泛共識，中國更與多國簽署合作協議。



論壇昨日移師至北京市郊懷柔區雁棲湖國際會議中心舉行圓桌會議，俄羅斯總統普京、意大利總理真蒂洛尼、西班牙首相拉霍伊等二十九個國家領袖及國際組織負責人出席。



國家主席習近平發表致辭時稱，全球發展帶來深層次矛盾，沒有國家能獨自應對，而「一帶一路」開放包容，有如大雁聯群飛行越風雨的夥伴精神，跨越不同地域、不同文明，不排除亦不針對任何一方；只有對接各國彼此政策，在全球更大範圍內，整合經濟要素和發展資源，才能形成合力，促進世界和平安寧和共同發展。



他在論壇結束後表示，各方在論壇內達成「一帶一路」建設的明確展目標和方向，希望透過新平台，推動經濟全球化再平衡；各方並同意繼續將互聯互通作為重點合作領域，開展訊息互換、監管互認、執法互助，促進海關、指監等領域合作，促進各國規則、標準體系相互兼容；希望各方在合作中取得共贏，不以意識形態劃線，不搞政治議程。



2019年舉行第二屆論壇



習近平指，建設「一帶一路」是長期工程，前方仍有漫漫長路，需要各方協手合作、共同努力，將藍圖轉化為行動。



會議期間，中國與各國簽署六十八項合作協議，習近平並確認，中國將額外注資一千億元人民幣到絲路基金，鼓勵金融機構開展人民幣海外基金業務，另中國國家開發銀行、進出口銀行更會為「一帶一路」基礎設施建設、產能、金融合作專項貸款；各方亦同意在二○一九年舉行第二屆論壇。