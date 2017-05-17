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﻿山寨特朗普一場商演收20萬

2017-05-17 列印
　　內地有不少扮演已故國家領導人的專屬演員，湖南一名不懂英語退休男子，機緣巧合下，成為模仿美國總統特朗普演員，甚至外國傳媒亦報道，他參與商業活動更獲得豐厚報酬。

　　六十五歲的李良偉湖南省岳陽市一本文學雜誌的社長，「中國奧巴馬」蕭基國的經理人鄒當榮曾任其下屬。二人去年十一月飯聚時，李一時情緒激動，邊說邊揚起手臂、伸出食指指點，該動作令鄒當榮聯想到特朗普，立即拍照上傳社交網站，結果不少網民亦認同李良偉神態與特朗普相似。

　　鄒當於是邀請對方扮演「中國特朗普」，由髮型師、形象指導將他塑造成「特朗普」，安排又大學生教導他用英語朗誦特朗普勝利演說。結果一個月後，李良偉以「特朗普」身份出席一項商業活動時，由於反應良好，商家竟給予二十萬元人民幣報酬。
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