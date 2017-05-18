﻿安徽復修明代城牆被轟破壞

安徽鳳陽縣近日展開復修明代中都城遺址工程，惟內地一名歷史學者到訪當地時，赫然發現工人將城牆的古磚換成新磚，舉動猶如將真古跡修成假古跡；而國家文物局表示，遺址目前已暫復修工程。



內地歷史學者張宏杰周一到安徽省滁州市鳳陽縣了解中都城遺址復修工程，發現有工人用電鑽拆掉城牆上完好無缺的古磚再換上新磚；他批評，工人的舉動是毀滅國家重點文物、將真古跡修成假古跡。張又稱，現場有工人向他兜售古磚，若磚上刻有「洪武」年份，售價為每塊數千元人民幣。



國家文物局表示，遺址目前已暫復修工程，並要求省相關部門盡快核實，當局會確保遺址安全、維持古樸滄桑風貌，避免過度保護。縣政府則指，工人只是用電鑽拆掉破損、鬆動的城磚。