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﻿山東院校設「不文明行為曝光台」

2017-05-19 列印
　　山東一間大專院校早前在校園內設立「不文明行為曝光台」，張貼學生在宿舍內飼養寵物、飲酒、情侶親暱舉動等違規行為的相片，校方更表明在校園公共場做出摟抱、親吻、勾肩搭背等不文明行為，可給予警告或以上處分。

　　位於中國山東省日照市東港區的山東外國語職業學院，周日將校園食堂北門一個告示板改裝成「不文明行為曝光台」，張貼學生在宿舍內飼養寵物、飲酒吸煙、情侶在校園擁抱等違規行為的相片，若來學生議論紛紛。

  校方更列出校規，表明在校園公共場做出摟抱、親吻、勾肩搭背等不文明行為、不聽勸喻者可給予警告或以上處分。
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