﻿山東院校設「不文明行為曝光台」

台灣發生倫常慘案，一名長期照顧患有情緒病胞妹的中年男子，昨晨欲阻止胞妹強行外出，疑因情緒激動，揮菜刀斬向對方頸部數十次，其妹當場身首異處，疑兇逃返住所躲藏，一度與警員對峙，其後警方將他帶署調查。 事發在昨日上午約九時二十分，患有情緒病的五十二歲女事主欲離開高雄市苓雅區住所外出，其五十四歲兄長不欲胞妹離家，男方屢勸無效，事件演變成兄妹爭執，男方疑因情緒激動，在屋內取出菜刀追趕胞妹。 目擊者表示，男方由三樓追至地下時，其妹跪在路邊向兄長求饒，惟對方不為所動，揮刀斬向對方頸部數十次，其妹當場身首異處；不少人目睹案發過程嚇得尖叫起來，附近一名店主則連忙報警。 疑兇犯案後逃回...

2017-05-19