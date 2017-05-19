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﻿南海鑽井平台 成功試採可燃冰

2017-05-19 列印
　　國土資源部部長姜大明昨宣佈，南海鑽井平台「藍鯨一號」日前首次成功試採「海域天然氣水合物（可燃冰）」。可燃冰被視為可取代油氣的新能源，它主要蘊藏在凍土層內，而中國是全球第三大凍土國，可燃冰主要分佈在南海海域、東海海域、青藏高原、東北，蘊藏相當於數百億噸原油。當局三月正式在南海開鑽，從可燃冰礦藏中開採天然氣，直至上周三點火成功，之後一周天產氣總量逾十一萬方米，且產量穩定。
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