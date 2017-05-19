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﻿國產 「直十九E」成功首飛

2017-05-19 列印
　　中國航空工業自主研製的出口形武裝直升機「直十九E」，昨日成功首飛。該款直升機採用單旋翼、涵道尾槳、窄機身設計，配備小型綜合化的航電武器系統，可在全天候、複雜戰場環境和進行空對地攻擊、支援和空對空作戰等多種任務。另外，台灣空軍最後一架S-2T搜索者巡邏機昨日退役，該款軍機是上世紀五十年代的美軍艦載反潛機，台軍在六十年代後開始引入，一共擁有二十六架。
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