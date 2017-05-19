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﻿台「蝦味先」涉用過期材料

2017-05-19 列印
　　台灣再發現黑心食物 ，當地老牌零食「蝦味先」製造商裕榮食品，涉以過期無水檸檬酸、柴魚粉等原料，生產泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒、蜜烤魷魚四款口味蝦條，並使用過期「紅麴」原料，替另一間公司代工生產一家生命科技「發芽大豆養生粉」。高雄地檢署周三在該公司大寮工廠搜索，初步統計已售出問題產品多達二百五十萬包，檢方帶走廠長等七人調查。
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