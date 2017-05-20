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﻿上海迪園遊客破千萬 將辦周年慶典

2017-05-20 列印
■上海迪士尼度假區開業即將一年，訪客昨日突破一千萬人次。新華社
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　　上海迪士尼度假區開業即將一年，雖然入場人次不如剛開幕時瘋狂，但仍持續增長，訪客昨日更突破一千萬人次，度假區並宣佈即將舉行為期一個月的一周年慶祝活動。

　　上海迪士尼度假區總經理郭偉誠表示，度假區由去年六月十六日開幕至昨，已接待超過一千萬人次旅客。他指，迪士尼深受旅客歡迎，對景點及娛樂演出需求持續增長，園方亦對中國旅遊市場發展充滿信心。並宣佈，度假區將展開為期一個月的一周年慶祝活動，而下月十六日上海迪士尼樂園開業一周年當日，園方亦會舉辦盛大周年慶典活動。

　　另外，為慶祝開幕一周年，上海迪士尼度假區推出「奇妙一周年」系列商品。上海迪士尼早曾宣佈，將會展開首個擴建工程，「反斗奇兵園」園區預計明年開幕。
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