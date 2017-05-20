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﻿國產航母煙囪冒黑煙 專家：測試引擎

2017-05-20 列印
　　中國首艘國產航空母艦下海後，現正進行安裝管路、電器、電子設備等系統，網上近日流傳母艦艦島煙囪一度冒黑煙，懷疑工程人員正測試柴油動力引擎。

　　多幅「國產母艦測試引擎」照片周四在網上流傳。有網民透露，當天下午約二時發現停泊在大連造船廠母艦煙囪冒出黑煙，懷疑工程人員正測試柴油動力引擎。

　　內地軍事專家李杰認同母艦有機會展開引擎測試，母艦下水不足一個月，相信測試引擎並不代表即將試航。

　　他分析指，由於母艦採用八部台柴油機推進，排煙較燃氣輪機多；當柴油機長期停止運作後再啟動，或加強輸出功率時，噴出黑煙會較濃。
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