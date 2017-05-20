 Advertisement
  • 2017年5月20日 星期六
  • 24º
  • 89%
熱門： 陳國強唐詩詠周浩鼎 WannaCry 鷹君

日報新聞 > 中國

﻿習：望中韓關係恢復正常

2017-05-20 列印
　　國家主席習近平昨會見韓國總統特使李海瓚。習近平指出，兩國建交二十五年來，中雙邊關係實現跨越式發展，當前中韓關係處於關鍵階段，中方願與韓方一同兩國關係，在相互理解、相互尊重基礎上，鞏固政治互信，妥善處理分歧，令中韓關係早日恢復正常；並重申，中方堅持通過對話協商解決朝鮮半島問題。而李海瓚則轉交韓國總統文在寅致習近平親筆信，又稱韓方充份理解中方關注，願加強溝通雙方協調，探討妥善解決阻礙兩國關係發展的問題。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd