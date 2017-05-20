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﻿屏東護老院火災四死56傷

2017-05-20 列印
　　台灣屏東一間護老院昨發生火災，釀成六十名長者死傷。事發在昨凌晨約五時，屏東縣恆春鎮南門護理之家起火災。事發時，護老院內有一百五十名長住宿、八名護理人員當班，長者得悉火警後紛紛自行逃生，或由護理人員協助離開，消防接報到場開喉灌救，約二十分鐘後撲滅火勢，消防員進入火場檢查時，在其中一間房內發現四具屍體，相信各人是因行動不便吸入濃煙致死，另有五十六名長者不受傷送院。當局初步懷疑是電線短路引起火警。
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