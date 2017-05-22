﻿《紐時》：CIA有內鬼 多名線人在中國被處決

有美國傳媒引述十名不願具名的現任或前任官員消息指，中國當局自二○一○年起採取行動，瓦解了美國中央情報局在中國內地進行的間諜活動，殺死或囚禁了約二十名為中情局做事的秘密線人，這是美國情報界數十年來遇到的最大挫折。據報指暫時不清楚中情局內是否有「內鬼」，估計中國情報機構有可能成功入侵中情局秘密通訊系統等。中情局和聯調局均拒絕置評。



《紐約時報》前日（二十日）披露消息指，由二○一○年底至二○一二年底期間，最少有十二名為中情局提供消息或線報的線人被殺害，其中一人是在一座政府建築物範圍內，當着他的同事面前被槍斃，很明顯是以儆效尤，向其他暗中替美國做事的人發出警告。根據當局掌握的資料，共有十八至二十名在中國內地替中情局做事的線人被殺或被囚禁。



美國情報界和執法部門得知出事後，急忙作出補救，防止發生更多同類事件，但調查人員對於秘密線人的身份為何曝光，意見分歧。有指可能是中情局內有「內鬼」，出賣那些線人；另一推測是中國黑客入侵中情局的秘密通訊系統，令線人身份敗露；或中國自行破解了中情局與外地線人互相聯絡的秘密方式。



2010年起線人開始失蹤



據報引述消息稱，中情局從潛伏中國政府內部的線人中所獲的重要情報由二○一○年底開始減少，至翌年中情局開始察覺有異，後來發現其中一名最重要的線人不知所終，聯調局和中情局在弗吉尼亞州北部設立了一個秘密辦事處，由兩個部門的高級反情報官員聯手進行以「蜜獾」作代號的調查行動，但其後數年失蹤的線人愈來愈多。至二○一三年，美國情報單位認定，中方查出美國間諜身份的能力已受到抑制，而中情局自此一直致力重建在當地的間諜網絡。