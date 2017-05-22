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﻿深圳「畀Like工廠」 電話牆秒速讚好

2017-05-22 列印
　　網上社交平台的帖文「讚好」次數可以用錢買回來。內地深圳一間「畀Like工廠」的運作情形短片日前曝光，該「工廠」僅以兩台電腦，便可操控數百部手機，迅速為客人的社交平台帳戶「畀Like」，催谷人氣。

　　廣州市場推廣公司UChina Company董事Artem Zhdanov日前在其社交平台facebook帳戶分享上述短片，聲稱是在深圳一間專門在社交平台「畀like」」的「工廠」。

　　片段顯示，在狹小的房間中，有數以百計的智能電話整齊排列在架上，儼如多堵「電話牆」。「電話牆」連接至房內兩部電腦，當時有兩名人員正利用電腦操控「電話牆」，在社交平台為客戶的帳戶不停「畀like」及留言，製造好評如潮的假象，運作規模簡單。
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