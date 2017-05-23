﻿華拘六日本公民 涉從事違法活動

中國外交部發言人華春瑩昨日證實，中方對六名涉嫌在中國從事違法活動的日本公民進行審查，並根據中日領事協定，向日本駐華領事機構通報。日本傳媒昨報道指，中國當局在三月分別在海南省山東省帶走六名日本男子，海南和山東都有停泊中國軍方航空母艦（見圖）及潛水艇的軍事港口，懷疑這些日本人被捕可能跟此事有關。共同社引述日本政府消息指，該六名日本男子年齡介乎二十至七十多歲，報稱為日本企業在中國工地進行地下勘探，開發溫泉的工作，三人在海南被捕，其餘三人在山東落網，至今仍然被扣留，另有兩名從事溫泉生意的中國人同時被捕。



在北京，外交部發言人華春瑩昨在例行記者會指，六名日本人涉嫌在中國從事違法活動，中方是依法對他們進行審查，並已向日本駐華領事機構通報，但未有透露他們所做的事。