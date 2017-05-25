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﻿「掃黃打非」辦公室偵查色情直播平台

2017-05-25 列印
　　內地部份直播平台主播為賺取豐厚收入，不惜做出惹人遐想，甚至賣弄色情行為，全國「掃黃打非」辦公室年初至今共刑事立案偵查逾十個涉嫌傳播淫穢色情訊息的網絡直播平台，當局計劃建立主播黑名單，禁止違規主播從事該行業。

　　全國「掃黃打非」辦公室年初展開「淨網」行動，先後關閉多個涉及色情內容的網絡直播平台，並刑事立案偵查逾十個平台。辦公室負責人表示，大部份涉案平台運營時間不長，但涉案金額多、社會危害大，且直播色情行為嚴重挑戰法律、道德底線，必須厲打擊。

　　辦公室會協調各地有關部門加強監管行業，督促營運企業承擔責任，完善內容審核機制、全天候監測直播內容，即時封鎖違法直播；當局並計劃建立主播黑名單，禁止違規主播從事該行業。
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