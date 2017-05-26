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﻿美艦駛入美濟礁海域 華提嚴正交涉

2017-05-26 列印
　　美國傳媒報道，海軍杜威號導彈驅逐艦日前駛入中國擁有主權的南海美濟礁十二海里範圍內航行，保障有關海域航行自由。中國國防部強調，中方對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯主權，中方已就美軍炫耀武力、推動地區軍事化行徑提出嚴正交涉。

　　報道引述華府官員透露，杜威號周三駛入美濟礁十二海里範圍內航行，執行「航行自由」行動。美國防部發表聲明，示有關行動符合國際法，又稱美軍每天均在包括南海的亞太地區開展行動。

　　中國國防部新聞發言人任國強昨表示，中方發現杜威號駛入美濟礁後，隨即派遣柳州號、瀘州號兩艘彈護衞艦導向美艦識別查證，並予以警告驅離並就美軍行徑提出嚴正交涉。

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