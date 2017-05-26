 Advertisement
  • 2017年5月26日 星期五
  • 25º
  • 80%
熱門： 暴雨恐襲海獅金宇彬喬治小王子

日報新聞 > 中國

﻿兩司法高層涉違紀被開除黨籍

2017-05-26 列印
　　內地再有司法系統高層因嚴重違紀被開除黨籍及「雙開」。中紀委昨表示，司法部政治部前主任盧恩光，涉嫌虛報年齡、工作經歷、學歷、家庭情況等資料，並在職務提拔、企業經營等方面謀取不正當利益，其行為嚴重違紀問題，中紀委決定給予其開除黨籍、公職處分。另外，上海市檢察院前檢察長陳旭，涉嫌違規干預和插手司法活動，以案謀私，嚴重損害司法公信力，中紀委決定開除其黨籍，取消其退休待遇，收繳其違紀所得，並將他送司法機關處理。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd