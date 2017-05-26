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﻿91人控中韓處理霧霾不力

2017-05-26 列印
　　南韓傳媒報道，當地環境財團代表崔律、律師安庚載牽頭組成的粉塵危害賠償訴訟團，周二再次入稟首爾中央地方法院，控告中韓兩國政府處理霧霾問題不力，要求兩國政府向九十一名聯合入稟的原告，每人賠償三百萬韓圜（約二萬港元）精神傷害。團體表示一旦勝訴，會將所得二億七千三百萬韓圜（約一百八十九萬港元）賠償全數捐贈慈善機構。安庚載稱，訴訟勝負本身並非關鍵，該轉體是希望藉此推動中韓兩國盡快建立合作機制，共同治理霧霾問題。
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