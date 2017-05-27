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﻿維權律師家屬控執法機關

2017-05-27 列印
　　內地維權律師王全璋二○一五年七月被捕後，一直音信杳然，其妻、雙親、胞姐到最高人民檢察院申訴部，入稟控告公安部等執法部門，辦案時作出違法行為，且禁止王會見律師、家人，要求檢察院調查。王全璋妻子預於檢方將不會受理，但家屬只可透過法律途徑維權，要求當局交代事件。王全璋胞姐王全秀指，早前當局派員到山東王家，要求錄製影片呼籲王全璋認罪，她雖無就犯，惟老父太過思念兒子選擇錄影。
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