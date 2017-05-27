 Advertisement
  • 2017年5月27日 星期六
  • 25º
  • 73%
熱門： 港珠澳大橋恐襲iPhone珠峰唐詩詠

日報新聞 > 中國

﻿內地破逾20宗VR色情影片案

2017-05-27 列印
　　虛擬實境（VR）近年大行其道，不少人均會購買一副眼鏡VR體驗箇中感受。全國「掃黃打非」辦公室昨透露，繼二月當局在京粵兩地搗破多宗利用銷售VR眼鏡名義銷售色情影片案後，當局至今已成功立案查辦逾二十宗同類刑事案件，拘捕過三十名疑犯。當局已要求內地各主要網絡購物平台，配合「掃黃打非」部門全面排查VR相關商品，下架刪除違規商品、關閉違法違規網店。經過集中整治，網上銷售VR眼鏡贈送色情視頻現像情況明顯遏制。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd