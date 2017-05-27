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﻿台通過補習班教師實名制法案

2017-05-27 列印
　　女作家林奕含自殺案引發台灣各界關注補習班教師實名制與管理問題，立法院昨上午三讀修正通過補習及進修教育法部份條文。條文明定補習班負責人與員工、老師執行業務或對外招生時，應揭露真實姓名；聘用外籍教師需檢附原護照國行為良好證明；短期補習班教職員工，若有性侵害、性騷擾、性剝削、損害兒少權益行為或記錄，經直轄市、縣市教育行政機關查證屬實者，應解聘或解僱；若補習班負責人發現導師做出相關行為，應通知教育行政機關。
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