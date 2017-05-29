 Advertisement
  • 2017年5月29日 星期一
  • 26º
  • 81%
熱門： 不懂撒嬌的女人曾燕紅謀殺雪榚伯伯新盤

日報新聞 > 中國

﻿國防部：依法攔截美軍機

2017-05-29 列印
新華社
Previous Next

  美國國防部日前指控，兩架解放軍戰機上周在香港東南空域不安全攔截美方巡邏機，中國國防部昨證實中方戰機曾攔截軍機，重申中方是依法依規識別查證對方身份，並強調有關操作是專業、安全。

　　國防部新聞發言人吳謙昨批評美方指控不符事實，透露上周四一架美軍巡邏機在香港東南空域偵察，中國軍機只是依法依規對識別查證其身份，過程完全專業、安全。他批評，美方近日屢次派遣艦機到中國附近海空域活動，侵害中國主權安全，危及雙方前線人員生命安全，直斥該行為造成中美海空軍事安全問題根源。

　　吳謙重申，中方再次要求美方採取切實措施加以改正，避免類似事件再次發生。中國軍隊將堅決履職盡責，捍衞國家主權和安全。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd