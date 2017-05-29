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日報新聞 > 中國

﻿內地設海底科學觀測網

2017-05-29 列印
  內地當局批准在東海、南海建立海底科學觀測網，項目總投資額達二十億元人民幣，預計需時五年建成。海底科學觀測網設立後，可實現全天候、實時、高分辨率從海底向海面多界面立體綜合觀測；同時，當局透過分析在上海臨港建設監測與數據中心存儲、管理數據，有助推動科學研究、監測海洋環境、預測災害多方面綜合需求。同濟大學海洋與地球科學學院教授懷陽指，該系統除有助科學研究外，收集的數據亦可予地礦、測繪、維護海洋權益、國防安全之用。
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