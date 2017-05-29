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日報新聞 > 中國

﻿海協會指兩岸關係不受李明哲影響

2017-05-29 列印
新華社
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  內地日前證實，台灣民進黨前黨工李明哲涉嫌干犯顛覆國家政權罪被補。內地海協會會長陳德銘昨表示，認為事件不會影響兩岸關係、民間交流，但他拒絕回應海協會會否協助台方與當地相關部門溝通。他又表示，愈來愈多台灣民眾，特別是青年前往大陸升學、就業、創業，大陸當局會在今年內給予台灣民眾接近大陸人民的各種待遇。
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