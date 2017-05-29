海協會指兩岸關係不受李明哲影響
非法獵人市郊佈陷阱 奪命索危害動物行山客
靠近民居的綠化帶暗藏捕獵殺機！愛護動物協會發現近年有人非法在鰂魚涌近郊佈置捕獸器，記者隨該會動物拯救督察上山巡查，在樹林發現兩個掛樹的鋼索圈套，估計捕獵者在附近放置食物，誘使山雞、野豬，甚至穿山甲等小...
2017-05-29
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江澤民現身上海科大 可獨自行走粉碎傳聞
近年屢傳病重的國家前主席江澤民，昨日現身其長子江綿恆擔任校長的上海科技大學校園，江澤民下車時雖然需要旁人攙扶，但進入大學圖書館時可獨自行走，隨後更與學校教職員、學生代表合影留念。 內地網民「一...
2017-05-29
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末代越南皇帝嘅「鑽勞」 4000萬成交史上最貴
越南阮氏皇朝末代皇帝阮福晪生前擁有的鑲鑽勞力士手錶，日前在瑞士日內瓦拍賣，成交價高達五百零六萬瑞士法郎（約四千零五十一萬港元），刷新該品牌手錶拍賣紀錄。今次是該隻型號6062的勞力士手錶，錶殼以18K...
2017-05-29
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倚龍山莊複式戶享山水景
坐落於露輝路之上的倚龍山莊，由33座組成，提供約328個分層及複式單位，屋苑除了附設住客會所，同時亦有提供穿梭巴士，只需15分鐘即可往返大埔墟港鐵站，配置基本完善。 今次走訪的單位為10座高層D室，實...
2017-05-27
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「五窮」魔咒勢打破 「六絕」月走勢外圍主導
「五窮」傳統說法勢打破，本月在「股王」騰訊（700）支撐大市下，截至上周五恒指累升逾千點，或升4.2%，單計騰訊已累漲14.2%，而在月中發力的中資金融股，以中國平保（2318）表現最好同為累升14.2%。分析預期，「六絕」6月份將受到外圍因素主導，但科網股勢頭相信仍然保持良好。 港股於明天（30日）為端午節假期休市，而內地股市今天（29日）至明天（30日）則為假期休市，南下的港股通需於本周三（31日）才恢復交易。 上周五港股預託證券（ADR）表現個別發展，滙控（005）折合港元收報67.26元，較本港跌0.35%，騰訊（700）則跌0.3%，不過中移動（941）則...
2017-05-29
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惡狼再噬乙組仔 續戰德甲
禾夫斯堡上周四德甲附加賽首回合，憑中鋒馬里奧高美斯攻入爭議性十二碼，主場1:0小勝布倫瑞克。此子各賽事近四場入三球，今晚次回合有力領軍作客再破陣容天殘地缺的對手，助球隊留在德甲。 （有線61、201、now672台、Fox Sports Play App周二凌晨2:30直播） 布倫瑞克守將華斯域克上仗犯手球，連累球隊輸十二碼，不過此子犯規前，球證史迪基文卻對馬里奧高美斯的手球視而不見，狼堡最終憑此爭議性十二碼先拔頭籌。近四戰三度破網的馬里奧高美斯豪言︰「己隊一定可以留在德甲！」此子今季聯賽客戰入十一球，表現值得信賴。 高美斯腳風夠順 德乙季軍布倫瑞克主場五連捷，但前...
2017-05-29
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夏花時尚 浪漫粉紅妝
夏日令人聯想起美艷的花卉，以粉嫩花瓣作為靈感的浪漫粉紅妝，早已攻陷彩妝界。如何將動人花卉色彩幻化成迷人妝容？有請化妝師即席為大家示範。文︰Angel圖︰黃幹文 模特兒︰Slava（Primo） 化妝、...
2017-05-29
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七‧一開騷滿載香港情懷 張智霖自爆愛落區「掃街」
張智霖（Chilam）昨日現身FANCL活動，談及七月一日將與黎明和陳小春在中環添馬艦開騷，Chilam笑言屆時會有好多充滿香港情懷的攤檔，「我最鍾意街頭小食，平時都會落銅鑼灣『掃街』，很多檔主都非常...
2017-05-29
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社論——沉迷虛擬網絡 容易變羊牯
電話騙案不是新事物，過去幾年警方不斷推出反電騙宣傳，傳媒大肆報道騙徒手法，但電騙案件依然不停發生，而且愈來愈多年輕人中招，為何他們好像活在「平行時空」，只活在虛擬的網絡世界，不知人間險惡，對新聞不斷報道的電騙黨手法毫無防範，令人嘖嘖稱奇。 根據警方公佈的個案，電騙受害人多為長者，他們跟不上時事，墮入騙徒陷阱，可以理解，但近期愈來愈多年輕人受害，值得關注。據警方的資料分析，年輕中招者中，不少是來港攻讀大專的內地生，他們人地生疏，來港只為取得學位，對時事沒興趣，較少關注電騙案新聞，因而中招。 更值得關注的，是有不少本地年輕人也受騙，即使他們與內地完全無聯繫，但接到冒認內地官員的...
2017-05-29
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永旺年年爆冷奪瓶 莫雷拉三W封王 明月千里輕鬆捧遮打盃
昨日舉行兩場級際賽，結果一級賽遮打盃由「明月千里」捧走，練者大摩獎金破紀錄。三級賽沙田銀瓶方面，則由沈廄「永旺年年」爆大冷取勝，馬房另與莫雷拉合作憑「綠色勁駒」食頭胡。而莫雷拉之後再為蔡廄「精算八方」...
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