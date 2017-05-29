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日報新聞 > 中國

﻿空巴在山東設直升機廠

2017-05-29 列印
  歐洲空中巴士集團在山東省青島即墨市投資一億歐羅（約八億七千萬港元）興建的直升機廠上周六奠基，預計明年竣工，該廠房佔地三百畝，設有直升機交付中心、維修服務中心、航材物流中心、機師培訓中心、機務培訓中心等設施，即墨廠房亦是空巴在歐洲以外第一條H135型直升機生產線，預期二○一九年可生產首架直升機，初期年產量為十八架。
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