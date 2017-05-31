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﻿廁所衞生不達標 內地十個4A景區被除牌

2017-05-31 列印
　　國家旅遊局發現，內地部份旅遊景區內洗手間衞生惡劣，已向兩個5A級景區發出嚴重警告，十個4A級景區更遭除牌。

　　當局日前發表《廁所革命推進報告》，表示由二○一五年初至今年四月底，全國共有五萬二千四百八十五座廁所改建，佔預定目標的九成七，但當局檢查時發現，部份旅遊景區內洗手間未有改進；其中，河南老界嶺恐龍遺址旅遊區、青海湖景區兩個5A級景區，因廁所髒亂、標誌不標準、分佈不合理等，局方已向當區發出嚴重警告。

　　天津市七里海濕地旅遊區、江西省景德鎮市得雨生態園、廣東省佛山市三水溫泉景區等十個4A級景區更遭除牌。
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