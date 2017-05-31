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﻿台蘇花公路仍未搶通改單線雙程

2017-05-31 列印
　　台灣蘇花公路星期日發生山泥傾瀉，導致交通中斷三日，至今仍未恢復，公路總局預計，今日可完成緊急修復，傍晚下午四時至六時短暫容許單線雙程行車，之後每日開放單線雙程行車三個時段，但完全恢復雙線行車估計需時五個月後。由於正值端午節假期，不少民眾回鄉行程受阻，農產品亦未能運輸，決定啟動海運載送人車物資機制，調動兩艘大型船隻疏導人車往返蘇澳及花蓮港。
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