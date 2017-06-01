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﻿內地水果貼標籤變進口貨

2017-06-01 列印
　　炎夏將至，世界各地各式消暑水果陸續應市，內地傳媒發現，湖南有水果批發商出售的「進口」水果，竟是貼上外國品牌標籤的國產水果，國產水果經過簡單「化妝」身價便翻數倍。

　　內地傳媒發現湖南省長沙市紅星水果批發市場內，有商販出售聲稱來自馬來西亞的牛油果、泰國火龍果、越南百香果，但國家質檢總局公佈的《獲得檢驗檢疫准入的新鮮水果種類及輸出國家地址名錄》顯示，內地無進口泰國火龍果、越南榴木蓮。

　　有不法商人向傳媒承認，大部份進口水果只是國產水果貼上外國品牌標籤，又稱一大張中外著名水果牌齊全的標籤貼紙，售價僅為一元五角人民幣，國產水果變成進口水果後，售價可提高數倍。
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