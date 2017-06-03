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﻿天安門母親公開信：還遇難者公道

2017-06-03 列印
　　明日是「六四事件」二十八周年，天安門母親發表公開信，遇難者親屬逐漸老去，至今已有四十八人相繼離世，但親屬仍盼望有生之年看到政府為「六四」正名，恢復無辜罹難者名譽。

　　公開信表示，遇難者親屬身為受憲法保護的公民，有權利為去世親人申訴，不能接受政府將學生愛國運動定性為「反革命暴亂」，機槍、坦克殺害手無寸鐵的學生、市民，更不能接受政府將事件定性為「政治風波」推脫責任。

　　公開信指，二十八年過去，不少遇難者親屬逐漸老去、變得體弱多病，至今已有四十八人離世，但親屬仍盼望有生之年看到政府為「六四」正名，恢復無辜罹難者名譽。
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