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日報新聞 > 中國

﻿孫懷山涉嚴重違紀遭「雙開」

2017-06-03 列印
　　中紀委昨日宣佈，全國政協前常委、港澳台僑委員會前主任孫懷山嚴重違紀被「雙開」。中紀委指， 孫懷山嚴重違反政治紀律和政治規矩，妄議黨中央大政方針，對抗組織審查；且違規接受公款宴請，用公款接待家屬旅遊；利用職權和職務為其子的經營活動謀取利益；利用職務之便為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄，中共中央批准開除其公職、黨籍，他涉嫌犯罪線索、所涉款物將移送司法機關處理。
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